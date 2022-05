Firenze, Palazzo Buontalenti riapre al pubblico dopo i lavori di restauro

Palazzo Buontalenti- ex Corte d'Appello

Firenze, 13 maggio 2022 - L'Agenzia del Demanio aprirà le porte di Palazzo Buontalenti per presentare al pubblico le opere di recupero dell'immobile e il restauro degli affreschi delle sale Granducali del Casino Mediceo. Un'occasione imperdibile ed esclusiva per i cittadini e per tutti gli amanti della cultura che potranno accedere al palazzo dalle 10 alle 14 di sabato 14 maggio.

Alla presenza, tra gli altri, della direttrice dell'Agenzia del demanio Alessandra dal Verme, del Segretario generale di European University Institute (EUI) Marco Del Panta Ridolfi, dell'architetto Hosea Scelza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato e dell'assessora del Comune di Firenze Elisabetta Meucci, verranno illustrati gli interventi di restauro dell'immobile e degli affreschi, con l'esposizione del ciclo pittorico nei suoi aspetti storici e tecnici.

Con questo progetto sui generis, che ha comportato l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro mai avvenuti prima su superfici decorate, vengono restituite alla comunità di Firenze opere uniche, sia per la quantità di pittori toscani di rilievo che parteciparono alla realizzazione, sia per la qualità e bellezza del loro repertorio artistico. Un insieme di sale e volte affrescate con temi epici e celebrativi, volute nel 1622 dal cardinale Carlo de' Medici, che compongono un ciclo di circa 600 metri quadri di superfice murale.

Palazzo Buontalenti e' un prestigioso immobile di proprieta' dello Stato, affidato alla European University Institute per la sede della School of Transnational Governance. I lavori, finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si sono conclusi alla fine del 2021 .

Dal punto di vista storico, il palazzo è stato voluto dal granduca Francesco I de' Medici nella seconda meta' del 1500, ed ha subito nel corso dei secoli numerose trasformazioni: dapprima sede di manifatture artistiche, è poi divenuto residenza privata, palazzo nobiliare e caserma. Nella seconda metà dell'800 viene trasformato nuovamente per ospitare la Direzione generale del Demanio e infine la sede di Avvocatura, Procura e Corte di Appello, funzione che ha mantenuto fino al 2012.

Ma il ruolo strategico e attrattivo di Palazzo Buontalenti rimane tuttora intatto: l'attuale progetto di rifunzionalizzazione prevede infatti la valorizzazione degli spazi storici e l'allestimento di aule, uffici e spazi polifunzionali con giardini e corti esterne aperti anche alla città, come luoghi di incontro fra la scuola e lo spazio urbano.