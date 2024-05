Padre ’Kizito’ Sesana all’Arci di San Giusto

’Camminiamo insieme a padre Kizito e i suoi ragazzi di strada’. E’ questo il titolo dell’incontro che si tiene sabato alle 17,30 all’Arci di San Giusto. Padre ’Kizito’ Sesana racconterà la sua esperienza con Koinonia per l’accoglienza e il recupero dei ragazzi di strada in Kenya e Zambia. Il missionario comboniano italiano, giornalista e operatore umanitario, da oltre 40 anni ha dedicato la sua vita è dedicata a salvare i bambini di strada in Africa. Del sacerdote aveva parlato anche Luca Attanasio l’Ambasciatore Italiano in Congo, ucciso in un agguato nel 2021. Sarà un’occasione per poter contribuire in prima persona all’opera di questo religioso italiano impegnato in Africa in opere di solidarietà.