Orina sul tram. L’ira dei passeggeri

La tramvia scambiata come un orinatoio. Il fatto è successo qualche giorno fa, sono i passeggeri che hanno assistito alla scena che raccontano il fatto: l’uomo è salito alla fermata Resistenza direzione Firenze. E a un certo punto avrebbe cominciato a fare i suoi bisogni dove c’è il soffietto in gomma che unisce i vagoni. "Non riuscivamo a credere ai nostri occhi – racconta una donna che ha assistito alla scena – io ero seduta praticamente a due passi. Quest’uomo, visibilmente alterato, si è girato di spalle avvicinandosi al soffietto in gomma e ha cominciato a fare i suoi bisogni senza neanche preoccuparsi delle persone che aveva attorno. Una situazione assurda, ma non è la prima volta che dobbiamo sopportare situazioni del genere sul tram da Scandicci in direzione Firenze".