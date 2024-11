Ore d’ansia per Cosimo, scomparso da Firenze: ultimo avvistamento a Monte Morello

Firenze, 28 novembre 2024 - Cosimo Grujic, 35 anni fiorentino, non dà più sue notizie da lunedì 25 novembre. La sua auto, una Renault Capture blu metallizzato con tettuccio bianco targata GR 450 XX, è stata ripresa da una telecamera sulla strada di Monte Morello.’Non ha con sé né cellulare né documenti. Dall’appello pubblicato sul sito del programma televisivo di Rai3 “Chi l’ha visto?”, Grujic è alto 1.80, ha i capelli castani/brizzolati e gli occhi scuri. Non ha con sé né documenti né telefono.

“Al momento non sappiamo – si spiega in una nota – se altre telecamere abbiamo ripreso nuovi passaggi. Importate ogni segnalazione di Renault Capture posteggiate da giorni e non riconducibili a persone del luogo”.

Chi lo vedesse chiami il 112. In caso di avvistamento o notizie di Cosimo Grujic è possibile contattare uno di questi numeri: 3924458528 – 3358133735 – 3470612759.