Firenze, 15 febbraio 2019 - È in arrivo "un'ordinanza che impone nuovamente la chiusura alle 22 di tutti i minimarket dentro i viali". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto a Radio Toscana.

"La mia battaglia contro i minimarket è nota e i fiorentini la conoscono bene - ha continuato -. Abbiamo anche un problema di salute pubblica, dal momento che troppe persone, soprattutto i più giovani, sono esposte a questo tipo di commercio: comprano a basso costo bottiglie di alcolici e superalcolici, poi li ritroviamo nei nostri ospedali".

Nardella ha precisato che saranno esclusi dall'ordinanza "gli esercizi commerciali che hanno più di 150 metri quadrati di superficie" di vendita. "Non colpiamo i supermarket, vogliamo colpire quei minimarket che sono classificati come negozi alimentari ma poi vendono soltanto alcolici". Il sindaco sottolinea che questa misura sarà utile per "tutelare la salute pubblica, la sicurezza e il decoro del centro storico di Firenze».