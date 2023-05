Ordigno nel campo per il fitness

Un tubo di cartone con una miccia. Presenza inquietante quella rinvenuta, ieri nel primo pomeriggio, nel frequentatissimo campone di via Vivaldi, attrezzato per il fitness. Quello che appare come una sorta di fumogeno è stato individuato da una pattuglia della Municipale che ha allertato la polizia di Stato. Sul posto sono arrivati agenti del commissariato e artificieri che, dopo le prime verifiche, hanno fatto brillare sul posto il tubo. Se fosse esploso, avrebbe potuto fare diversi danni, in un’area fra l’altro battuta da bambini. Sul posto anche i vigili del fuoco. Per permettere l’operazione di brillamento via Vivaldi è stata chiusa qualche ora.