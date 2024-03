Open city, arrivano i rimborsi per le iniziative culturali. La giunta ha approvato con una propria delibera le linee guida "per l’assegnazione di rimborsi di spesa aventi natura di contributi per iniziative culturali ai fini della redazione del programma della consueta rassegna" che si terrà da giugno a settembre e da novembre a gennaio 2025. Il bando di fatto dà il via alla programmazione degli eventi per il cartellone estivo di intrattenimento. I termini di scadenza sono il 5 aprile prossimo per gli appuntamenti dell’estate, il 16 settembre per gli eventi invernali. Tutta la documentazione necessaria si trova in rete civica. Alla luce delle proposte, l’amministrazione organizzerà poi il tabellone con tutti gli appuntamenti in centro e nei vari quartieri.