"Omaggio a Pellegrino Artusi al Teatro del Sale: vita, ricette e magia radiofonica"

Al Teatro del Sale una serata omaggio dedicata alla grande arte di Pellegrino

Artusi, per ripercorrere la sua vita e per scoprire la magia delle sue ricette accompagnati da suoni e musiche radiofoniche. Appuntamento il 19 aprile alle 20 (prenotazione obbligatoria: 3371580452 oppure 055200149). A seguito del grande successo dei Radiogialli con oltre 500 repliche, la Compagnia delle Seggiole, come già in altre occasioni, mantenendo l’impostazione radiofonica, rende omaggio a Pellegrino

Artusi. Lo spettacolo ripercorre i momenti salienti della vita avventurosa e affascinante dell’Artusi, aiuta a scoprire la magia delle descrizioni riportate nelle sue ricette, il tutto condito da suoni e musiche radiofoniche.