Firenze, 26 settembre 2019 - Il conto alla rovescia è già iniziato. Il sogno non può attendere e La Nazione ha dimostrato di essere pronta alla sfida. E martedì primo ottobre metterà al tavolo del dibattito personalità di altissimo profilo e personaggi del mondo dello sport. Il tema è a... cinque cerchi. Con il tentativo di tradurre una suggestione in realtà. Utopia? Forse. Ma intanto il summit ‘Olimpiadi 2032-Firenze e Bologna oltre il sogno’ – dalle 11.30, nella bellissima location dell’altana di Palazzo Strozzi – ha il crisma di un primo importante passo verso qualcosa di concreto. E La Nazione, sentinella della quotidianità toscana, ha raccolto quella che ha ancora i canoni di una proposta, provando ad alimentare la discussione con una campagna di informazione nei contenuti, condivisa anche con l’altro giornale della grande famiglia Qn, ovvero Il Resto del Carlino . Non solo. Il giornale ha organizzato l’incontro di martedì cui partecipano il sindaco di Firenze Dario Nardella e il collega di Bologna Virginio Merola, che saranno protagonisti della mattinata insieme ai governatori della Toscana Enrico Rossi e dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Alle loro relazioni faranno seguito gli interventi dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, dell’ex presidente

della Camera Pier Ferdinando Casini e della pallavolista della Nazionale Italiana Sylvia Nwakalor, opposto della squadra fiorentina Il Bisonte. Di fatto per la prima volta finora, il mondo dello sport dei due capoluoghi e quello dell’imprenditoria si incontrano per discutere di questo ambizioso progetto. Prevista la presenza anche dl presidente del Coni Toscana, Salvatore Sanzo, il quale ieri – dalle nostre colonne – ha auspicato un approccio condiviso e la volontà «di spingere affinché finalmente la politica si accorga del grande valore sociale e di welfare dello sport», ma anche tanti altri atleti e dirigenti locali, così come i rappresentanti del tessuto produttivo di Firenze e delle associazioni di categoria. Presenti a Palazzo Strozzi sarà anche i ragazzi della III N del Liceo scientifico a indirizzo sportivo ‘Russell Newton’ di Scandicci accompagnati dal professor Vincenzo Marte.



Chi volesse prendere parte al summit può inviare al più presto una mail a segreteria.redazione.firenze@monrif.net per accreditarsi e ottenere dunque uno degli ultimi posti rimasti.

© Riproduzione riservata