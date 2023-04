Nuovo nido e cambio di pulmino Ecco le iniziative per le scuole

Novità in arrivo per le scuole di Lastra a Signa, fra l’apertura di un nido a Malmantile, il tempo pieno aggiuntivo alla primaria don Gnocchi, una nuova sezione per la scuola d’infanzia di Carcheri, i lavori di manutenzione agli edifici scolastici e l’acquisto di un nuovo pulmino. Le iniziative sono state presentate ieri dal sindaco Angela Bagni insieme all’assessore all’istruzione Matteo Gorini, all’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso e alla dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Marchionni. La novità più grande riguarda appunto l’apertura di un nuovo nido a Malmantile all’interno dell’edificio che ospita la scuola d’infanzia in via Francesco d’Assisi. I posti disponibili da settembre saranno dieci, con l’obbiettivo di incrementarli negli anni successivi. "Questa scelta – ha spiegato il sindaco Bagni – viene incontro ai bisogni della frazione, che fino a oggi non aveva un nido comunale. In base alle richieste di iscrizioni che arriveranno faremo una valutazione sull’ampliamento dei posti disponibili". "L’aumento dei poli 0-6 anni a Lastra a Signa è una notizia importantissima – ha commentato la dirigente Marchionni – non solo per l’assetto organizzativo ma anche per il miglioramento della qualità della didattica offerta". Sempre per settembre, la dirigente ha annunciato l’attivazione di un percorso Steam (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e la conferma per il secondo anno dell’indirizzo sportivo alla scuola media Leonardo Da Vinci, la partenza del tempo pieno alla primaria Don Gnocchi di Ginestra Fiorentina e una nuova sezione per la scuola d’infanzia di Carcheri. Infine i progetti in corso con i finanziamenti Pnrr che riguardano la scuola: per la realizzazione della nuova mensa alla scuola primaria Santa Maria a Castagnolo e per la costruzione dei due nuovi nidi in via Calamandrei e via delle Sodole.

Lisa Ciardi