Nuovo look per le piste ciclabili. Da lunedì lavori in via Modigliani via Gubbio e via Massa

Lavori di manutenzione straordinaria da lunedì 27 per le piste ciclabili di via Modigliani, via Massa e via Gubbio. Saranno sostituite le transenne para-pedonali con il classico cordolo di separazione della pista ciclabile dalla carreggiata stradale, e sarà rifatta la pavimentazione della pista in asfalto colorato rosso. In via Modigliani sarà realizzato anche un tratto finora mancante (tra i numeri civici 141 e 89) e completamente rifatta l’aiuola. In arrivo invece una nuova aiuola in via Massa (altezza numero civico 13). L’intervento prevede un investimento di oltre 407mila euro. "Spostarsi in bici è il modo più veloce di muoversi in città – commenta l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – . Oltre alla realizzazione di nuove piste ciclabili il nostro impegno va anche alla riqualificazione dei percorsi esistenti per avere una rete sempre più moderna, sicura e capillare". "Con questo intervento riqualifichiamo un tratto storico della ormai ricca rete di piste ciclabili del Quartiere 4. -aggiunge il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Un intervento atteso che permetterà di utilizzare in modo più comodo ed efficace un asse fondamentale tra l’Isolotto e l’Argingrosso, utile ad un’area ad alta concentrazione residenziale ma anche a raggiungere servizi pubblici importanti".

Nella prima fase dei lavori (termine previsto 17 marzo) sarà istituito un restringimento di carreggiata con divieti di sosta e un senso unico in via Massa tra via Pio Fedi e via dei Bassi verso quest’ultima. Sarà invece definitivo il senso unico istituito in via dei Bassi, tra via Massa e la strada di accesso al parcheggio Esselunga, in direzione via Canova.