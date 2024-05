Nuovo impianto Rondinella Marzocco. Ospiti, partner e dibattiti per i biancorossi

Si terrà domani l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo della Rondinella Marzocco. A partire dalle 14.30 sarà inaugurato il nuovo impianto sportivo storica seconda squadra di Firenze, un momento che società, giocatori, famiglie e tifosi attendevano da tempo. La Rondinella Marzocco a partire da domani avrà una nuova casa per scrivere un nuovo e importante capitolo della storia biancorossa e sarà una giornata di festa e sport per tutti, giocatori, tifosi, famiglie e per tutta la città. All’inaugurazione parteciperanno ospiti istituzionali, partner e sponsor della società biancorossa, ex giocatori, allenatori, dirigenti, oltre ovviamente a tutta l’attuale compagine societaria e sportiva della Rondinella, dalla Prima Squadra che ha ottenuto la salvezza in Eccellenza, ai campioni degli Juniores, fino al femminile e all’intero settore giovanile.

Non solo calcio. Sabato dopo il taglio del nastro del nuovo impianto sportivo di via Detti 23 (Ponte a Greve. Firenze), saranno anche ufficialmente presentate le nuove maglie realizzate ad hoc con il design firmato da Open Comunicazione. Per tutto il pomeriggio poi sono in programma esibizioni di calcio ma anche di padel e freestyle, il nuovo impianto sarà infatti una vera e propria casa per tutti gli amanti dello sport e per tutti coloro che condividono la passione biancorossa.

La sfida contro la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale. La prima squadra sfiderà la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e a seguire scenderanno in campo tutte le squadre biancorosse. Sarà anche l’occasione per far vedere in anteprima il video reportage realizzato da ‘Stadi italiani’ dedicato alla Rondinella Marzocco, primo in Italia di un progetto che ha l’obiettivo di raccontare storie di società, stadi, città e quartieri. Non mancheranno corner per attività per bambini e famiglie e ci sarà anche la partenza di un’opera dedicata alla Rondinella Marzocco e alla sua hall of fame realizzata da Kraita317 e l’inaugurazione del murales realizzato da Arke. E poi ancora stand e workshop, con la formazione del Rondinella Lab, l’incontro con ITS Prime per conoscere attività e opportunità per ragazze e ragazzi, la possibilità di provare l’esperienza del Metaverso con i professionisti di Future, la dimostrazione coordinata da Humanitas per il corretto utilizzo del defibrillatore, il merchandising e tante altre sorprese.