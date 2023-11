Nonna bloccata in terrazza, nipote in casa “Liberata“ dagli agenti della Municipale

FIRENZE

Per la chiusura accidentale della porta finestra, la nonna resta chiusa sul terrazzo e il nipotino di due anni da solo, dentro casa. Una serie di eventi che poteva terminare in modo tragico e che invece, grazie al pronto intervento della Polizia Municipale di Firenze si è conclusa felicemente.

Il fatto risale al pomeriggio del Primo Novembre.

Una pattuglia dell’Autoreparto in servizio in zona di via Ponte alle Mosse è stata allertata dalle grida provenienti da un appartamento.

Arrivati sul posto hanno visto una donna su un terrazzo al terzo piano di un condominio che chiedeva disperatamente aiuto.

A causa della chiusura accidentale della porta finestra, la povera signora era rimasta bloccata sul balcone e il nipotino di due anni, che stava accudendo, rimasto all’interno della casa senza nessun altro adulto.

Panico e apprensione la stavano attanagliando, considerata anche la responsabilità del nipotino che gravava tutta su di lei.

Ma grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, tutto si è concluso con un lieto fine.

Mentre uno degli agenti tranquillizzava la donna, continuando a parlarle e ricevendo le informazioni utili per raggiungere l’ingresso dell’abitazione, altri colleghi della Municipale nel frattempo intervenuti, sono riusciti ad aprire la porta e a soccorrere la donna rimasta bloccata sul terrazzo.

Così la paura è passata.

La nonna ha quindi potuto riabbracciare il nipotino, incolume e tutt’altro che impaurito: anzi quasi divertito all’inaspettata vista degli agenti di Polizia Municipale in divisa.

In via del Ponte alla Mosse, dopo pochi minuti, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, allertati dalla Centrale Operativa, ma il loro intervento non è stato necessario grazie al pronto intervento degli agenti di Polizia Municipale, che li hanno “anticipati“.

r.c.