Non solo street food. Incontri e bancarelle

Il giovedì del fierone è all’insegna dello street food e dei grassi saturi: in strada oggi protagonisti sono birra e porchetta, lampredotto e vino per i tradizionalisti, e la salsiccia alla piastra per accontentare gli amanti della griglia. Domani invece tutti pronti per il giorno clou, dalle 7 alle 23, ci saranno oltre 180 banchi lungo via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave, su una lunghezza complessiva di oltre 1,3 chilometri.

Oltre ai consueti padiglioni espositivi dunque arriva il momento del serpentone di bancarelle e poi della tradizione del pranzo al volo sempre per strada. Oltre allo spazio del fierone, gli accessi alla fiera sono da via Pantin (lato Municipio), via Francoforte sull’Oder (lato via Pascoli) e dalla fermata della tramvia De Andrè.

Al fine di garantire il massimo della sicurezza, c’è una ‘stazione mobile’ su container gestita dai carabinieri della compagnia di Scandicci, oltre alle pattuglie della polizia municipale in giro su tutta l’area, ovvero oltre 20mila metri quadrati da piazza Resistenza verso la fermata della tramvia De Andrè.

L’invito è sempre di non arrivare alla Fiera in auto, ma di raggiungerla a piedi, in tramvia e più in generale con i mezzi pubblici.

Sul fronte degli incontri istituzionali invece, venerdì sarà la volta del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Appuntamento alle 18,30 con il punto sui progetti della città. "Il sindaco e la città", Sandro Fallani intervistato da Fabrizio Morviducci, e infine domenica 15.10 (ore 18,30) "La parola alla Giunta – I progetti per il futuro della città". Domenica alle 11 invece la direttrice de La Nazione, Agnese Pini presenterà in sala consiliare il suo libro ‘Un autunno in agosto’. Presente la presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop, Daniela Mori.