Nidi aperti alle famiglie. Possibilità di visitare le strutture del territorio

Nei prossimi giorni le strutture per la prima infanzia del territorio calenzanese apriranno le loro porte alle famiglie in vista delle nuove iscrizioni ai nidi per il prossimo anno educativo. Sarà, per i papà e le mamme, un’occasione per poter visitare le strutture ma anche per parlare con il personale educativo delle modalità di accoglienza dei piccoli, degli orari e delle opportunità messe a disposizione, delle attività proposte, dei progetti in ponte.

Gli open day sono già fissati per sabato 22 e sabato 29 marzo dalle 10 alle 12 per i nidi "Il Trenino", "Clip" e "Fantabosco" mentre martedì 18 con orario 17,30-19,30 e sabato 22 marzo dalle 10 alle 12 sarà aperto invece "L’albero nido". Per accedere alle strutture sarà necessario però prenotare un appuntamento e non sarà possibile entrare liberamente senza avere prima avanzato una richiesta in questo senso.

Occorrerà dunque contattare direttamente i nidi per effettuare la prenotazione ai seguenti recapiti: Il Trenino - nido d’infanzia gestione pubblica in appalto in via Mazzini 19 - Tel. 055 0984448, L’albero nido - nido d’infanzia privato accreditato e convenzionato in Via Pietro Parigi 6-8 – Località Settimello - Tel. 055 8879036 (Gestore: Arca Cooperativa sociale), Il Fantabosco - nido d’infanzia privato accreditato in località La Chiusa - Tel. 055 8819405 (Gestore: Alice Cooperativa Sociale Onlus), Clip il nido d’infanzia - nido d’infanzia privato accreditato in via Firenze 14 - Tel. 055 8876244 (Gestore: CONVOI cooperativa sociale onlus).