Firenze, 12 agosto 2019 - A due anni dall'assurda morte di Niccolò Ciatti, in una discoteca di Lloret de Mar, si è svolta la messa in suo ricordo. Tanta commozione alla chiesa di Gesù Buon Pastore a Casellina di Scandicci e momenti carichi di valore, emozione e coinvolgimento. Fra tutti, all'inizio e alla fine della santa messa si è svolto il lancio dei palloncini bianchi biodegradabili verso il cielo con i pensieri dedicati e rivolti a Niccolò Ciatti.

Nella giornata di domenica 11 agosto il padre, Luigi Ciatti, ha ricordato così quei momenti di estremo dolore: "Domani mattina alle 2.51 la vita ti ha lasciato - scrive il padre - Ti abbiamo raggiunto (in Spagna, ndr) la sera, abbiamo pregato per tutto il viaggio perché non fosse una cosa grave, ma non é stato così e da allora ti lasciamo lacrime di amore per te Niccolò, lacrime che in questi due anni ci auguriamo ti abbiano portato carezze e tanto amore ma purtroppo non siamo riusciti a farti restare con noi e se avessi potuto avrei preso il tuo posto....perché tu meritavi la vita".

Anche il sindaco Dario Nardella ha voluto ricordare, nel pomeriggio, Niccolò con un tweet.

Se penso ad un’ingiustizia, senza dubbio penso a quello che è successo a Niccoló Ciatti. Sono stato e sarò sempre vicino alla sua famiglia, anche in sede processuale, perché sia fatta giustizia, perché i colpevoli paghino. Per Niccoló, per i suoi amici, per tutti noi. — Dario Nardella (@DarioNardella) August 12, 2019

Così, in un tweet il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha voluto mostrare ancora una volta la vicinanza ad una famiglia che lotta ancora strenuamente perché venga fatta giustizia. Sono già passati due anni dalla morte del ventiduenne fiorentino, residente a Scandicci, che venne ucciso il 12 agosto 2017 in un pestaggio nella discoteca 'St. Trop' di Lloret de Mar, dove era in vacanza.

