"Nel 2024 alzeremo l’asticella. Tecnologia e sostenibilità ambientale"

FIRENZE

La sfida per il 2024 è spingere ancora più in alto l’asticella dell’elettrificazione del parco auto circolante. E’ la convinzione del direttore generale di Eurocar Firenze, Federico Chini, che ha fatto un bilancio su Audi, e le nuove opportunità che l’elettrico consente. Il mondo dell’automobile si sta rapidamente evolvendo, abbracciando sempre più la sostenibilità e l’elettrificazione. In questo contesto, Eurocar Firenze ha deciso di puntare molto sul futuro dell’elettrico con Audi in prima fila. "La sfida – spiega Chini – è gestire l’importanza di abbracciare le tecnologie più avanzate per rispondere alle esigenze di mobilità dei nostri clienti e, contemporaneamente, contribuire alla sostenibilità ambientale. Audi è all’avanguardia nell’innovazione elettrica e noi di Eurocar Firenze crediamo che il futuro dell’automobile sia elettrico". A proposito dei modelli disponibili, Audi Q4 e-tron è sicuramente uno dei protagonisti del mercato. Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback offrono un’esperienza di guida elettrica di alta qualità. Q4 è tra le top car del suo segmento, quali sono le caratteristiche? "La versatilità di questo veicolo, adatto sia alla guida urbana che a viaggi più lunghi, garantendo prestazioni di livello premium". Eurocar Firenze, tuttavia, non ha trascurato l’importanza dell’ibrido plug-in nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Federico Chini sottolinea che "sebbene il focus primario sia sull’elettrico puro, i modelli ibridi plug-in Audi, come l’Audi Q5 TFSI e, offrono un compromesso interessante per chi desidera un’autonomia elettrica per il quotidiano senza rinunciare alla flessibilità di un motore tradizionale per i lunghi viaggi". Per coloro che sono interessati a esplorare più da vicino le opzioni Audi Full Electric e ibrido plug-in, Eurocar Firenze invita i clienti a visitare la concessionaria che si trova all’Osmannoro. Qui, gli acquirenti potranno non solo ammirare i modelli esposti, ma anche ricevere informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, le opzioni di personalizzazione e le promozioni attualmente disponibili. Inoltre tutti i servizi e le informazioni sono accessibili digitalmente su www.eurocarfirenze.it. "Siamo qui per supportare i nostri clienti in ogni fase – conclude Chini – offrendo soluzioni di guida all’avanguardia e contribuendo alla costruzione di un futuro più sostenibile".

R.F.