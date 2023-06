Nayt al Viper Summer Festival, rap autoriale e tecnico in Toscana

Arrivato alla sua terza edizione, il Viper Summer Festival rilancia la sua vocazione di proporre ai giovani, musica d’estate in Toscana in due location da giugno a settembre, alle Cascine e all’Arena della Versilia al Cinquale. La prima parte di concerti prende il via stasera all’Anfiteatro delle Cascine con il doppio live di Bresh e Neima Ezza, domani è la volta dei concerti di Nayt (foto) e Silent Bob & Sick Budd. Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, si conferma tra gli artisti più interessanti della scena urban italiana con il nuovo album che presenta in questo suo nuovo tour. Si chiama "Habitat", è appena uscito per VNT1Columbia RecordsSony Music Italy ed esplora un inediro mondo sonoro pieno di significati. Sul palco saranno in 3: il rapper di Isernia avrà infatti al suo fianco, il dj e producer 3D e un chitarrista, che aiuteranno Nayt nel creare l’intreccio sonoro ideale per rendere al meglio i suoi brani. I fari saranno puntati sul nuovo disco. ’Habitat’ con argomenti attuali ma anche senza tempo, coglie l’occasione di condividere i pensieri, le ansie, gli amori, la rabbia, le perplessità dell’esistenza. Un manifesto di rap autoriale e tecnico.

Giovanni Ballerini