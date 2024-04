Natura mugellana il libro sugli animali

E’ un viaggio affascinante e sorprendente nella natura mugellana. A guidare il lettore alla scoperta di tanti animali e del loro comportamento è Paolo Bassani, per decenni docente di materie scientifiche al liceo "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo. Il libro si intitola "Naturalisti in Mugello. Esplorazioni e ricerche su un territorio che cambia", ed è edito da "Il Filo". Con articoli brevi e brillanti Bassani racconta di topi e di lupi, di animali giunti in Mugello grazie al cambiamento climatico e di altri a rischio di scomparsa per lo stesso motivo, parla di rettili e anfibi, di uccelli, ungulati e molluschi. Il libro sarà presentato per la prima a volta nella biblioteca comunale di Vicchio, paese dove Bassani vive. L’appuntamento è per sabato 20 aprile, alle ore 16.30 in biblioteca comunale. Parteciperanno, insieme all’autore, Adriano Gasparrini, curatore del volume e Massimo Squarcini, fotografo naturalista. Il libro è arricchito infatti da numerose immagini naturalistiche di fotografi mugellani.