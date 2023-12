Natale Solidarietà dell’associazione. Dolci e giochi ai bimbi ricoverati

I volontari dell’associazione Tuscany Motors si sono trasformati in Babbo Natale per consegnare doni a chi non può vivere serenamente le festività. I soci del gruppo, con sede nei locali del circolo Arci La Fogliaia a Calenzano, nei giorni scorsi hanno portato regali al reparto di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo, agli ospedali Santo Stefano di Prato e San Giuseppe di Empoli, oltre alla Casa famiglia "Piccoli passi" di Monsummano Terme. "Un piccolo segno t in un momento critico per tante famiglie,e tanti bambini - dice il presidente Pietro D’Amore - Va a loro la nostra vicinanza, cercando di strappare un sorriso con la nostra mascotte Dante, coadiuvati dalla Food blogger Camilla di "techeprendi" aiutando chi sta vivendo momenti di difficoltà". La visita, con la distribuzione di mini panettoni consegnati anche nelle zone alluvionate, è avvenuta grazie anche alla donazione di una azienda dolciaria ed è stata apprezzata sia dai bambini ricoverati i che dagli operatori socio-sanitari "L’associazione - dice Fabio Vannucci - sta per spegnere la prima candelina, con tanti nuovi progetti per un 2024 pieno di iniziative a fini solidali. Siamo sempre in ‘moto’ e siamo lieti di avere con noi un numero considerevoli di soci". Quello dei ‘motori’ è infatti il tratto distintivo del gruppo, nato dall’idea di due amici appassionati di veicoli d’epoca che, dopo anni di partecipazione e impegno nei raduni Fiat 500, hanno deciso di mettersi in gioco creando un servizio di trasporto solidale (con accompagnamento a visite, commissioni ma anche a fare la spesa) in auto ‘storiche’. I volontari sono impegnati anche nella consegna a Caritas di via Baracca, due volte la settimana, del cibo non consumato nelle refezioni scolastiche calenzanesi.