Nardella punge il Governo sugli Affitti Brevi, Sunia e Cgil apprezzano

Intanto Nardella punge il governo sul tema affitti brevi. "Vogliamo far presto, non aspettiamo l’approvazione del Piano operativo. Il primo effetto positivo del nostro annuncio è che sta emergendo un sacco di nero. Stanno tutti correndo a fare le registrazioni. Noi siamo fiduciosi sulla tenuta giuridica di questo percorso amministrativo. Siamo stati fin troppo pazienti. Abbiamo lanciato una legge di iniziativa popolare, abbiamo incontrato i parlamentari, cosa dobbiamo fare? Incontrare Mattarella?". A orologeria arriva la replica del ministro Daniela Santanchè. "Il tema degli

affitti brevi – dice il ministro –

capisco sia spinoso per i sindaci, ma mi auguro di essere arrivata alle fasi finali per presentare la nostra proposta di legge, che è stata pensata per le città metropolitane, mentre gli altri sindaci poi potranno adottarla. Ma se gli affitti brevi continuano ad aumentare è perché non ci sono gli alberghi e se non si incrocia la domanda con l’offerta è un problema" Il piano nel frattempo riscuote il plauso di Cgil e Sunia. "Bene la scelta del Comune di mettere risorse straordinarie per intervenire in contemporanea su tante case vuote. Lo prendiamo come un primo passo verso la dovuta attenzione che la politica deve avere".