Nardella, incontro con Piantedosi: si parla di migranti e sicurezza

Firenze, 8 settembre 2023 – Un incontro dove si è parlato principalmente di migranti ma c'è stato spazio anche per affrontare il tema sicurezza. I sindaci metropolitani si sono ritrovati ieri a Roma col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Abbiamo avuto un incontro interlocutorio, nel corso del quale abbiamo avanzato al ministro Piantedosi le nostre richieste; adesso attendiamo delle risposte. Firenze è sotto pressione, le strutture di accoglienza sono piene. È necessario e urgente che il ministro intervenga perché così non si può andare avanti", ha detto l'assessora al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro. "A Firenze si concentra più della metà dei minori non accompagnati che sono accolti in Toscana ed è in sofferenza anche l'area della città metropolitana - sottolinea Funaro -. Questo sovraccarico crea una concentrazione che non permette di gestire l'accoglienza dei migranti, è il caos. Abbiamo chiesto al ministro che venga fatta una redistribuzione dei migranti accolti a livello regionale e che la parte della prima accoglienza venga gestita in collaborazione con le prefetture per arrivare poi a una seconda accoglienza gestita a livello dei Comuni". Sul fronte sicurezza Nardella, si fa sapere da Palazzo Vecchio, ha ricordato i contenuti della lettera da lui inviata questa estate proprio a Piantedosi, ribadendo le richieste e le esigenze della città di Firenze. Nardella ha fatto sapere che il ministro era al corrente della lettera: Piantedosi avrebbe rassicurato il ripristino del progetto 'Strade sicure' con i militari e si sarebbe fatto carico del problema della richiesta di agenti. Il sindaco, si spiega sempre dal Comune, è rimasto "soddisfatto dell'incontro seppur in attesa di avere riscontri effettivi delle rassicurazioni ricevute".

Niccolò Gramigni