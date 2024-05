"Naimi? Non è più un nostro esponente"

"Naimi non ci rappresenta più. Noi siamo convintamente con Valerio Pianigiani". È un addio senza rimpianti quello tra il consigliere comunale Lorenzo Naimi (nella foto) e il suo ormai ex partito, il Movimento 5 Stelle. Una spaccatura che è diventata insanabile con la scelta da parte dello schieramento di entrare in coalizione col Pd e con Psi, Azione, +Europa, Sinistra Italiana e Verdi, riuniti sotto lo slogan "Insieme". Naimi invece sostiene il candidato della lista civica di centro Enrico Buoncompagni. "Ha ufficialmente abbandonato il movimento: non ci rappresenta più" sottolineano i referenti del gruppo territoriale M5S rivendicando il loro supporto a Valerio Pianigiani e l’approvazione della mozione sulla Multiutility con l’esclusione della sua quotazione in borsa. "Abbiamo così raggiunto – dicono – uno dei punti più importanti dell’alleanza con il PD e della coalizione. Un buon inizio che fa ben sperare per il futuro". Col dialogo "aperto e costruttivo con le altre forze politiche che condividono la nostra visione" concludono dal Movimento – possiamo incidere maggiormente sulle decisioni da prendere. Il nostro impegno continuerà per costruire un futuro migliore per il nostro territorio".

Manuela Plastina