Sfida Musk-Zuckerberg, il calcio storico fiorentino offre (con ironia) l’arena di Santa Croce

Firenze, 15 agosto 2023 – Se nelle ultime Mark Zuckerberg è sembrato allontanare l'ipotesi di un combattimento di arti marziali miste in una location epica in Italia con Elon Musk (“Penso che possiamo essere tutti d'accordo che non è serio, è ora di andare avanti”, ha scritto sui social il fondatore di Facebook), in Italia sale la febbre legata al titanico scontro che dovrebbe avere come teatro un “luogo epico”. Dato che è stato escluso dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (che ha sentito per telefono il patron di X) che l'evento si tenga a Roma, non solo è partito il toto-location con Pompei e l'Arena di Verona in testa, ma tante località in queste ore stanno mettendo sul piatto la propria candidatura a ospitarlo. L'ultima è arrivata dal sindaco Dario Nardella che propone una variante, una sfida intellettuale, tra innovatori intelligenti, da tenere a Firenze. “Invece di farli menare, picchiare, tra loro,- dice citando Michelangelo e Leonardo - facciamoli confrontare sulle idee. Loro sono due geni, mi aspetto idee geniali, grandiose. Ho proposto piazza della Signoria, il cuore del rinascimento”.

Ma c’è anche il calcio storico che “offre” l’arena per la epica sfida: in fondo, come spiegano in un video Pietro Cappelli degli Azzurri di Santa Croce e Riccardo Lo Bue dei Rossi di Santa Maria Novella, anche loro “sono milionari”, nel senso che per difendere questa tradizione fiorentina prendono milioni di botte. E “se fate i bravi” sono disposti a offrire anche la piazza. “Pietro – domanda Lo Bue – ma faranno sul serio?”. La risposta di Cappelli è lapidaria: “Come noi no di sicuro”.