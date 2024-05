Musica, street art, merende e solidarietà. Tutto pronto per il ritorno di ’Scendi in piazza’

Il prossimo fine settimana sarà particolarmente intenso per Tavarnuzze il cui cuore torna ad ospitare lo "Scendi in piazza": organizzato dal tavolo sociale ormai dal 1997, quest’anno punta sul tema della partecipazione. La giornata di sabato sarà interamente dedicata alle associazioni del territorio: partecipano la San Vincenzo de’ Paoli, il gruppo volontari di Tavarnuzze, la Scuola Penny Wirton, il comitato di gemellaggio, il centro di socializzazione L’Arcolaio, l’associazione Ferdinando Paolieri, la Pubblica Assistenza con il Progetto Vanessa e lo spazio libri, il comitato Selma. Impruneta mette così in piazza l’impegno, la solidarietà, il supporto e l’iniziativa dei suoi cittadini, mostrando quanto di bello si fa ogni giorno, spesso in silenzio, sul territorio.

La mattina la scuola di Pozzolatico animerà il pubblico con "Cantiamo e suoniamo insieme" mentre il laboratorio del nido Pepolino inviterà a creare con materiale destrutturato. L’’amministrazione allestirà uno spazio per la restituzione del percorso partecipativo "Impruneta al centro" legato al Piano operativo comunale. Nel pomeriggio, street art con gli educatori di strada, la merenda con i soci Coop, l’animazione di Arcoballando, l’esibizione di danza in carrozzina di Wheelchair dance e l’aperitivo con la Pro Loco. L’evento sarà anticipato venerdì alle 21 al teatro moderno di Tavarnuzze dall’incontro in ricordo dell’esperienza umana e didattica di Lidia Rolfi Beccaria e di Maria Maltoni. Si cambia genere, ma continua la festa, domenica 12 maggio con la 17° esposizione nazionale canina, che torna dopo 3 anni di pausa forzata causa pandemia.

Manuela Plastina