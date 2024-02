Music for dance al Pinocchio Jazz

FIRENZE

Una ventata di musica fuori dall’ordinario per illuminare di suoni nuovi il palco del Pinocchio Live Jazz. Il locale dell’Associazione Vie Nuove in Viale Giannotti propone domani sera alle 21,45 l’atteso concerto in cui il Bondesan, Bondesan, Sardina Trio presenta dal vivo il nuovo album "Music for Dance", pubblicato dall’etichetta Barly Records. Tobia Bondesan al sax alto, Michele Bondesan al contrabbasso e Giuseppe Sardina alla batteria e alle percussioni suoneranno tutti i brani di un disco (firmato dai tre talentuosi jazzisti) che conferma il loro talento e la ricchezza di idee che contraddistingue le loro produzioni. Quest’ultima nasce da un’intensa esplosione di energia creativa e di ritmo, che viene inteso, non solo come pulsazione, ma anche come respiro, come ciclicità, come movimento del corpo, come una danza ipnotica e liberatoria. Stimoli energetici esaltati dal groove intenso e sorprendente del sax di Tobia Bondesan, un musicista, compositore e arrangiatore bolognese, classe 1990, che si conferma autentico talento della scena jazzistica e sperimentatore di razza.

Lo fa nelle vesti di improvvisatore con tanti protagonisti della musica d’avanguardia internazionale, come direttore e bandleader della BlueRing Orchestra e della Windward Passages Orchestra e ancora di più con questo trio.

Un ensemble che, grazie al perfetto interplay con il fratello Michele al contrabbasso e con l’estroso drumming di Giuseppe Sardina, riesce a intrigare la platea con nuove soluzioni e le sue brillanti idee musicali. Ingresso 13 euro, riservato soci arci- ingresso gratuito per gli under 25.

Giovanni Ballerini