Monti della bibbia. L’incontro al Cai tra natura e religione

Una serata speciale alla scoperta delle montagne più significative della Bibbia, luoghi emblematici nei quali si intrecciano fede e storia. Sarà il tema trattato nell’incontro, aperto a tutti, in programma questa sera alle 21 nella sede del CAI di Sesto (all’interno del Centro civico Colonnata-Camporella, Casa del Guidi in via Veronelli). Un ipotetico viaggio attraverso i monti dell’Antico e del Nuovo Testamento: dall’Ararat, dove l’arca di Noè trova rifugio dopo il diluvio al Sinai dove Israele riceve la Legge e diventa popolo; dal Monte della Trasfigurazione dove Gesù manifesta la sua divinità ai discepoli al Monte del Calvario, luogo del sacrificio e della salvezza per l’umanità. Una serata che unirà geografia, storia e spiritualità, alla scoperta di questi luoghi straordinari e significativi per ogni cultura religiosa. A raccontare tutto questo, con l’ausilio di immagini, sarà don Stefano Grossi, docente di etica e antropologia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana.