Firenze, 5 novembre 2020 - E' morto all'ospedale di Careggi monsignor Corso Guicciardini Corsi Salviati, ex presidente dell'Opera Madonnina del Grappa, di cui è stato a lungo guida. Aveva 96 anni. Cordoglio negli ambienti ecclesiastici fiorentini e in città per una figura conosciuta, che aveva dedicato la sua vita alla fede e alla carità. "Un prete buono, umile - si legge in un comunicato dell'arcidiocesi di Firenze a firma dell'arcivescovo di Firenze, cardinal Giuseppe Betori - che si è fatto povero per servire i poveri".

"E' stato vero e giusto erede del Venerabile don Giulio Facibeni di cui è stato interprete esemplare dello spirito e del progetto di carità - si legge ancora nel comunicato - guidando per molti anni l'Opera Madonnina del Grappa. Don Corso occupa un posto particolare nel cuore della Chiesa fiorentina e di tutta Firenze perché si unisce agli altri grandi testimoni che hanno dato forma all'anima della carità e della solidarietà che la nostra città porta nella sua identità come una delle caratteristiche più rilevanti della storia del passato e recente". Nato il 12 giugno 1924, monsignor Corso Guicciadini fu conquistato dalla figura di don Giulio Facibeni, fondatore della Madonnina del Grappa. Di Don Facibeni monsignor Guiccardini divenne successore alla guida della Madonnina del Grappa nel 158. Fu parroco a Empoli, tornando poi nel 2006 a Firenze per guidare ancora la Madonnina del Grappa. Svolse anche attività all'interno del carcere di Sollicciano.