Mondo Convenienza, stasera il corteo per le strade di Campi

Campi (e non solo) si mobilita per i lavoratori in appalto di Mondo Convenienza. Stasera, ritrovo alle 20 in piazza Matteotti, il corteo per il centro cittadino dal titolo "Campi Libera! Dal mondo dello sfruttamento e del caporalato". L’iniziativa è promossa dal Si Cobas e dal gruppo di lavoratori Rl2 che da oltre 50 giorni sono in sciopero, picchettando i cancelli del magazzino di via Gattinella. La Rl2 è l’azienda che ha in appalto i servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto del colosso dei mobili low cost. Conta circa 160 dipendenti a Campi che si sono spaccati: da un lato quelli che dal 30 maggio (circa 35-40 persone) incrociano le braccia per chiedere "condizioni di lavoro migliori, più sicurezza e l’applicazione del contratto della logistica (ora hanno il multiservizi, ndr), con il rispetto di turni di 8 ore per 5 giorni la settimana". Nei mesi, lo sciopero si è allargato a macchia d’olio nei magazzini di Riano, Settimo Torinese e Bologna. A Campi sono scattate 25 lettere di licenziamento, con la spaccatura tra lavoratori. Da oltre una settimana, un gruppo di dipendenti della Rl2 si è accampato sotto il municipio per chiedere di tornare al lavoro, cosa che viene impedita dal picchettaggio. Questi lavoratori hanno scritto al prefetto di sentirsi "lavoratori di serie B". La Regione ha aperto l’unità di crisi ma né Mondo Convenienza né Rl2 hanno partecipato agli incontri. In questo clima, stasera a Campi va in scena il corteo pro-sciopero. Tra le adesioni il Collettivo di Fabbrica ex Gkn, Arci Firenze, l’Anpi di Campi, di Sesto e di Lastra, Rifondazione comunista, Sinistra italiana di Campi, Potere al Popolo, il gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune di Firenze, il circolo Sms Sant’Angelo, l’area d’opposizione Cgil, Usb Firenze, Studenti di Sinistra, Csa ex Emerson, Pmli Provinciale Firenze-Prato, Comitato 25 Aprile Prato e Associazione Parte in Causa.

Barbara Berti