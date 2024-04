Molinense aggancio al vertice. Dinamo Florentia già promossa

Colpo di scena nel girone I del campionato di Seconda categoria. Nella penultima giornata al vertice della classifica c’è stato l’aggancio della Molinense alla Gallianese. La capolista Gallianese ha pareggiato 1-1 sul campo del Firenze Sud, al termine di una gara emozionante e combattuta. I due gol sono stati segnati negli ultimi cinque minuti di gioco: vantaggio del Firenze Sud con Lucchesini e pareggio Gallianese dopo due minuti con Del Mazza. La Molinense ha battuto con forza e determinazione 3-0 il Pelago: nel primo tempo a segno Guidi e Innocenti, il terzo gol è stato segnato da Betti nel finale. Parità di punti in vetta tra Gallianese e Molinense a una giornata dal termine. Il Sagginale rimane da solo al terzo posto pareggiando in casa 1-1 col Firenze City. I due gol nel primo tempo con vantaggio ospite al 32’ di Rona e parità di Dreoni un minuto dopo. Mentre il Reconquista di San Piero a Sieve perde in casa 4-1 contro il Firenzuola: per il Firenzuola tripletta di Baazaoui e rete di Sozzi; per i locali aveva segnato l’1-1 Luchi su rigore al 39’. Il Sant’Agata ha vinto in maniera netta 3-0 a Santa Brigida con reti di Isacco Tagliaferri e doppietta di Dumitrachi nella ripresa. Nelle altre partite il Castelfranco batte 1-0 la Nova Vigor Misericordia; Bagno a Ripoli-Pian di San Bartolo 3-0; la Ludus 90 prevale sulle Caldine 3-2. Le Caldine retrocedono matematicamente in Terza categoria. Nel girone F risultati clamorosi. La capolista Daytona perde 1-0 a Poggio a Caiano e viene raggiunta in testa da Laurenziana e Virtus Rifredi. Per il Daytona un crollo nelle ultime giornate e ora la promozione è a rischio. La Laurenziana supera 2-0 il Sesto calcio, mentre la Virtus Rifredi espugna 2-0 Vernio. Le prime tre tutte alla pari a 51 punti e si decide il campionato nell’ultima giornata. Nel girone H la Dinamo Florentia vince 2-1 contro il Castellina in Chianti ed è promossa in Prima categoria. L’Audace Legnaia ha perso 2-1 con l’Albereta ed è stata raggiunta al secondo posto dalla Florence.

F. Que.