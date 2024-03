Mobilità green. L’intervento per la ciclovia

In corso a Pontassieve i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale che collegherà l’abitato di Sieci con l’istituto superiore Ernesto Balducci e che completerà il percorso che dalla stessa Scuola raggiunge già la Stazione Ferroviaria di Pontassieve. Il nuovo tratto costeggerà la ferrovia, per una lunghezza totale di circa due chilometri e mezzo e vedrà più fasi diverse d’intervento. Il primo tratto sarà realizzato con fondo stabilizzato e collegherà l’istituto Balducci a via dei Veroni. Da qui si raggiungerà poi il tratto in asfalto, costeggiando gli orti sociali, fino all’ex Colombaiotto, nel vecchio tratto della strada statale 67. Il nuovo percorso Balducci-Sieci, poi, attraverserà il bosco seguendo il recente nuovo tratto realizzato nel 2023 del Cammino di Francesco per proseguire poi lungo le vigne in direzione di Sieci, seguendo un sentiero della larghezza di due metri e mezzo, che andrà avanti lungo via Massariccia su strade bianche fino a Sieci. "Pochi anni fa abbiamo aperto il tracciato dei Cammini di Francesco e molte persone hanno iniziato a camminare tra Sieci e Pontassieve", dice l’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Pratesi. "Da allora abbiamo lavorato per perfezionare il progetto della ciclopedonale e vincere un bando per il suo completo finanziamento. Siamo certi che questo nuovo percorso cambierà in meglio lo stile di vita e le abitudini di quelle persone che, sempre di più, utilizzano e apprezzano la mobilità dolce per semplici camminate di piacere, per fare sport, per andare a scuola o a lavoro senza utilizzare l’auto". L’ intervento è finanziato con Pnrr per 468mila euro. Una volta ultimato si potrà realmente avere un anello percorribile a piedi e in bicicletta tra Sieci e Pontassieve, che farà da raccordo con la costituenda ciclovia dell’Arno e con i sentieri e percorsi che da Rosano arrivano fino al Borgo passando per il Parco Fluviale e l’area industriale e sportiva di Villini.