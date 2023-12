Minacciato col coltello all’Esselunga

Prima ha cercato di rubare alcune bottiglie di alcolici insieme a un complice. Poi è tornato sul luogo del misfatto per recuperare borsello e documenti. È successo giovedì mattina all’Esselunga di via Magenta, a Campi Bisenzio. Qui, il responsabile del punto vendita, ha chiamato il 112, segnalando una rapina impropria appena andata in scena. Due soggetti stranieri si erano infatti introdotti nel supermercato portando via vari alcolici, il cui valore è in fase di quantificazione, e cercando di uscire senza passare dalle casse. Il responsabile del negozio ha cercato di fermarli, ma uno di loro lo ha minacciato con un coltello, riuscendo quindi a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Successivamente, il malvivente, stavolta non armato, è tornato nel punto vendita per recuperare i propri effetti personali ed è stato bloccato dal personale del negozio. Sono stati quindi i carabinieri del nucleo operativo radiomobili della compagnia di Signa a identificarlo, denunciandolo all’autorità giudiziaria. Al momento dell’arrivo degli uomini dell’Arma l’uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto.