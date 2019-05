Firenze, 6 maggio 2019 - Sono passati tre anni da quando Michela Noli, 31 anni, fu uccisa con 47 coltellate dal marito Mattia Di Teodoro. Anche questo anno tutta la città, con in testa la famiglia e i colleghi di Toscana Aeroporti, hanno scelto di ricordare, attraverso tre eventi aperti a tutti i cittadini, la giovane trentunenne che lavorava come hostess all’aeroporto di Firenze.

«Per mia figlia non posso fare più niente, ma per tutte le altre sì. Quello che è capitato a Michela non deve riaccadere, per questo ho deciso di continuare a lottare e a parlarne affinché nessuno dimentichi. Sensibilizzare, aiutare tutte le donne a capire quei segnali sottili, a volte nascosti, è importantissimo» racconta Paola Alberti Noli, madre della ragazza che domani 7 maggio alle 18.30 presenterà il libro “Io, Michela” alla libreria Sit ‘n’ Breakfast di via San Gallo 21r.

E' proprio per gridare alto e forte "basta" a questa deriva che continua a lasciare a terra vittime, che domenica 12 maggio si terrà la II edizione di “Corri per Michela”, la corsa podistica non competitiva di 7 km (o 5 km per chi preferisce optare per una passeggiata ludico motoria), con ritrovo alle 8.30 (partenza ore 9.30) al Giardino Michela Noli di via Torcicoda. I fondi saranno totalmente devoluti al Centro Antiviolenza Artemisia per le attività di sostegno delle donne e delle bambine e dei bambini vittime di violenza. Le preiscrizioni per le società e gli atleti singoli vanno inviate via mail a info@gsletorrifirenze.it entro le 20 dell’11 maggio 2019.

All’interno del ‘Progetto Michela’, promosso da Toscana Aeroporti in collaborazione con Artemisia e la famiglia Noli, e presentato alla presenza degli assessori del Comune Sara Funaro e Andrea Vannucci, anche un pomeriggio di musica: sabato 11 maggio (dalle 18) a Villa Vogel si alterneranno Cecco & Cipo, Daniela Morozzi, Peppe Voltarelli, Sinedades, Tutte le cose inutili, Valeria Caliandro, Lassistente, Malamadre e Ciulla. Per info: 347.8899221 o 335.5858391.