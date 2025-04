Metrocittà Firenze, incontro studenti e delegata alla scuola

Firenze, 17 aprile 2025 - Una delegazione di studenti del collettivo K1 e i rappresentanti di istituto del Machiavelli Capponi, Leonardo da Vinci e Istituto d'Arte di Porta Romana ha incontrato i tecnici della Città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera Beatrice Barbieri, delegata alla programmazione della rete scolastica. Il confronto, si legge in una nota, "è stato costruttivo e franco, con apertura all'ascolto delle istanze della delegazione, principalmente richieste di soluzione ai problemi posti dal coesistere di un cantiere con l'attività didattica al Leonardo da Vinci e in generale segnalazioni di alcune infiltrazioni d'acqua da finestre e coperture durante le forti piogge, oltre a problematiche riguardanti la gestione delle caldaie". "Siete intervenuti con competenza e preparazione, orientati al dialogo - ha dichiarato Barberi rivolgendosi ai ragazzi -. Per la Città metropolitana la vostra attenzione alle esigenze della scuola è basilare e essenziale, tanto che vi consideriamo una risorsa per conoscere cosa non funziona, come è già successo con l'incontro che abbiamo avuto in precedenza e in base al quale siamo intervenuti risolvendo i problemi segnalati o mettendo risorse a bilancio per interventi risolutivi che necessitano di più tempo" e ha concluso con la proposta di tenere aperto un tavolo di dialogo per incontri cadenzati.