Mense scolastiche certificate Bio C’è il riconoscimento ministeriale

di Manuela Plastina

Le mense scolastiche di Impruneta ora sono certificate bio e ora puntano a insegnare non solo ai ragazzi, ma anche alle famiglie, l’attenzione verso gli ingredienti che mettono anche sulle loro tavole casalinghe.

La certificazione di "mensa biologica" è arrivata direttamente dal ministero all’agricoltura alla Vivenda Spa che gestisce i pasti scolastici su appalto del Comune.

Per celebrare questo traguardo, ha organizzato insieme al Comune e all’assessorato di Sabrina Merenda, alcune lezioni di cucina per coppie genitore-figlio. Per un pomeriggio, mamme o babbi e figlio o figlia si ritrovano fianco a fianco davanti ai fornelli per preparare insieme alcuni piatti solitamente cucinati per i ragazzi di nidi, materne e primarie dalle cuoche Vivenda: bruschette con pesto di broccoli, polpette di fagioli con salsa di carote, cecina al forno con salsa alla zucca gialla.

Tutti piatti a base di verdure e legumi dall’alto valore nutrizionale, tipici del territorio, bio e a Km0. Un menu dunque molto gustoso, salutare e anche sostenibile.

I laboratori ludico-didattici sono già partiti con la prima esperienza, ed è stata un successo. "Iniziative del genere riscuotono sempre grande entusiasmo, sia da parte dei bambini che dei genitori – dice Massimiliano Leoni, direttore di filiale toscana per la Vivenda Spa –. Rappresentano un momento di riflessione e di condivisione sul valore nutrizionale e anche sociale della mensa.

Abbiamo constatato come i bambini siano più propensi a mangiare piatti solitamente poco apprezzati, come broccoli o cavolfiori, se sono loro stessi a prepararli".

Dopo una parte teorica, curata dalla dietista Alessia Ravenni sui principi della sana alimentazione, tutti ai fornelli al centro cottura di Tavarnuzze per cucinare e scoprire come funzionano cucina e diete con la direttrice Elisa Gianni.

Alla fine del pomeriggio, ai bambini viene rilasciato l’attestato di "cuoco esperto".

A tutti gli studenti di Impruneta in questi giorni verranno anche distribuiti una serie di volantini informativi sulla mensa bio e il valore del cibo.