Carenza medici di famiglia, i sindaci del Mugello scrivono alla Regione: “Serve assistenza"

Marradi (Firenze), 4 gennaio 2025. I sindaci del Mugello scrivono alla Regione Toscana per chiedere una soluzione alla carenza di medici di famiglia, dopo il pensionamento dal 1 gennaio di uno dei due che operavano nell'area e in attesa di un nuovo bando per l'assegnazione del posto. Primo firmatario della lettera, indirizzata al presidente Eugenio Giani e all'assessore alla Salute Simone Bezzini, è il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, in qualità di presidente dell'Unione montana dei Comuni del Mugello; secondo, il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, presidente della Società della Salute mugellana. A seguire le firme in calce di tutti i Sindaci mugellani, da Bottino (Palazzuolo) a Di Maio (Barberino), da Amato (Dicomano), Tagliaferri (Vicchio), Buti (Firenzuola) a Ignesti (Scarperia e San Piero). “Oramai da tempo come sindaci del Mugello abbiamo messo in evidenza, attraverso i due sindaci dei Comuni interessati, la necessità di arrivare ad una soluzione che, seppur temporanea in attesa del prossimo bando per il convenzionamento di un nuovo medico, garantisse ai cittadini di Marradi e Palazzuolo la 'vera' presenza di un medico, anche a turnazione, fra quelli che temporaneamente saranno scelti al posto della dottoressa che dal 1° gennaio è andata in pensione”, scrivono i primi cittadini. “A questo l'Asl ha risposto con una deliberazione che creava un unico ambito all'interno del quale i cittadini di Marradi e Palazzuolo potevano scegliere il proprio nuovo medico di base fra quelli liberi di Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano, distanti fra i 30 e i 50 km di strade di montagna dai due paesi dell'Alto Mugello. Per attutire il disagio l'Asl ha richiesto ai medici della Continuità assistenziale già in servizio la disponibilità per 20/h settimanali aggiuntive (ad oggi una sola ha risposto per mezza giornata alla settimana alternato tra Marradi e Palazzuolo)”. I sindaci sono critici rispetto a questo provvedimento e chiedono “rispetto per le nostre comunità ed una assistenza medica dignitosa e non discriminante”. “Se quella soluzione politica che abbiamo chiesto in via riservata non è mai arrivata, speriamo che la Regione, preso atto dell'assoluta mancanza di confronto su un provvedimento così impattante per la vita delle nostre comunità, ponga rimedio a quanto deciso dai tecnici della Asl Toscana Centro.” Rispetto “ad una proposta tecnica che scontenta tutti”, i sindaci chiedono “ascolto alla politica per trovare soluzioni alternative maggiormente rispettose degli utenti di Marradi e Palazzuolo”. E avanzano alcune proposte concrete, che saranno illustrate di persona all'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini dai due presidenti, Triberti e Romagnoli, nell'incontro che si terrà il 7 gennaio. Tra le idee dei sindaci mugellani c'è la presenza ambulatoriale a turnazione dei medici scelti dai cittadini di Marradi e Palazzuolo sul posto, la previsione di incentivi economici per i medici, il rafforzamento della guardia medica a sostegno dei medici di medicina generale. I primi cittadini ricordano anche la lettera diffusa dai medici di medicina generale del Mugello il 30 dicembre scorso, "che esprime preoccupazione per le conseguenze della creazione dell'ambito unico, con l'aumento dei pazienti di ciascuno di loro da 1500 a 1800 e paventa tutte le difficoltà legate all'esercizio della loro professione in Comuni così distanti dalla loro sede di assegnazione". E si domandano preoccupati: "Quale assistenza sanitaria toccherà ai cittadini di Palazzuolo e Marradi?”.