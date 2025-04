Maxi investimento sulla scuola. Un pacchetto da 1 milione e mezzo

Punta sulla scuola e sulla formazione il Comune di Greve in Chianti, anche con interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti, con misure economiche finalizzate a supportare le famiglie come il bonus sulle quote di iscrizione ai centri estivi. In tutto si tratta di un pacchetto di interventi e misure per oltre un milione e 500mila euro per il 2025, ovvero 250mila euro in più sull’anno precedente. Ci sono anche incontri formativi per educatori come il progetto, per la prima volta realizzato nelle scuole del Chianti, con un percorso sull’affettività passando per una serie di attività e laboratori, condotti da esperti, docenti, artisti e associazioni legati alla cultura teatrale, al mondo della musica e del canto, alle tematiche di prevenzione e approfondimento ambientale e legati alla valorizzazione della memoria.

Come spiega l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano, "l’obiettivo è quello di creare nuove opportunità educative che stimolino e favoriscano il percorso di crescita delle nuove generazioni, 900 ragazzi iscritti nelle nostre scuole di ogni ordine e grado. Nonché dare risposte concrete alle esigenze della comunità. Abbiamo implementato il capitolo dei servizi scolastici, che include la refezione, il trasporto e i servizi di entrata anticipata stanziando una risorsa totale del valore di più di un milione di euro".

A proposito di sostegno alle famiglie è previsto "il bonus sui centri estivi. Si tratta di un contributo alle famiglie che abbiano iscritto i propri figli ad uno o più centri estivi tra le diverse proposte realizzate direttamente o patrocinate dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio. Il contributo potrà coprire le quote di iscrizione fino ad un massimo del 50%". Il bonus sarà presentato il 5 maggio in un open day "con tutte le associazioni con le quali abbiamo messo in piedi le attività estive, La Stadera, le Guardie Ecologiche Volontarie, il Mulino di Botti, la Scuola di Musica, Real Chianti, Arci Ferrone e la Giotti Victoria Volley".

