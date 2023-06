Marasco, "La Mercafir potrebbe rappresentare un modello" per la riqualificazione della logistica

La riqualificazione della logistica dello spostamento delle merci occupa un posto chiave nei progetti del sindacato targato Marasco.

"La Mercafir – riflette il segretario - in questo senso potrebbe rappresentare un modello". Per la Cgil bisogna scommettere sulla straformazione ecologica. Il boom di domanda nel settore della logistica (trasporti e consegne anche a domicilio) comporta un sempre un maggior inquinamento nelle nostre strade. Da qui la necessità di creare un meccanismo virtuoso e sperimentale che possa fare da apripista per nuovi scenari lavorativi.