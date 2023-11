Maltempo in Toscana, centralina finisce nel fiume: fuga di gas a Palazzuolo sul Senio

Firenze, 3 novembre 2023 – Emergenza maltempo in Toscana. "In queste ore tutta la macchina organizzativa delle protezioni civili comunali, della Città metropolitana e tutto il sistema della emergenze è stato messo a dura prova. Le situazioni più critiche del nostro territorio si sono avute a Palazzuolo sul Senio, in alto Mugello, e il territorio della piana in particolare di Campi Bisenzio dove si sono avuti forti allagamenti". Lo dichiara Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Protezione civile.

In particolare a Palazzuolo, spiega Fratini, “la centralina del gas è caduta con fragore nel fiume e si è spaccato un tubo con perdita di gas: la situazione è stata riportata sotto controllo grazie all'intervento dei tecnici”.

Maltempo in Toscana, tutti gli aggiornamenti

"Ancora una volta si è dimostrato estremamente utile il coordinamento delle attività effettuato dalla nostra centrale operativa - aggiunge Fratini - che ha consentito di intervenire in tempo reale sulle criticità più importanti in collaborazione con forze dell'ordine, vigili del fuoco, centrale operativa del112, Ferrovie, volontariato e tutti gli altri attori presenti sul territorio. Abbiamo avuto modo di riscontrare il grande lavoro fatto negli ultimi mesi dal consorzio di bonifica che ha consentito di tenere puliti e scorrevoli gli alvei dei fiumi. Senza questo grande lavoro sicuramente si sarebbero avuti danni ben maggiori”, conclude.