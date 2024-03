Malore per Joe Barone, tutta la Fiorentina si stringe accanto al suo direttore generale

Milano, 17 marzo 2024 – Tutti vicini a Joe Barone. Nell’ora più difficile per il direttore generale viola, i suoi colleghi dirigenti, i giocatori e i membri dello staff di Vincenzo Italiano si sono stretti accanto a lui in un ipotetico abbraccio. Barone ha avuto un malore nel pomeriggio di oggi, 17 marzo, mentre la squadra era in ritiro a Bergamo per giocare la partita inizialmente in programma alle 18 contro l’Atalanta.

Il direttore generale si sarebbe sentito male poco dopo l’ora di pranzo mentre era in compagnia della squadra. Immediati i soccorsi ed il trasporto in elicottero al San Raffaele di Milano, dove si trova attualmente ricoverato. La gara è stata ovviamente rinviata a data da destinarsi.

Insieme a Barone c’è una delegazione della squadra viola, oltre ovviamente ad alcuni dirigenti – tra cui Daniele Prade – e al medico sociale Luca Pingue. Ha raggiunto l’ospedale anche la moglie Camilla, mentre i figli che vivono in America sono saliti sul primo volo diretto in Italia e dovrebbero arrivare nella mattinata di domani, 18 marzo.

Sono ore di grande apprensione per il dirigente viola, le cui condizioni sarebbero state definite molte gravi.