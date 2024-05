Madonna del Facchino ai ciclisti

Saranno i giovani ciclisti a prendersi cura dell’area verde ’Madonna del Facchino’: sarà siglata una convenzione tra il Comune di Calenzano e l’associazione ciclistica Fosco Bessi per l’utilizzo dell’anello ciclistico all’interno del nuovo spazio verde; contemporaneamente l’Asd si prende l’onere di occuparsi della sua manutenzione.

La forma di gestione del parco realizzato in seguito ai lavori alla Galleria del Colle di Autostrade, sarà dunque questa almeno per un anno, in attesa di una procedura a evidenza pubblica di concessione. L’area verde, di oltre tre ettari, con entrata e uscita sulla SP8, è attraversata da una pista ad anello ed è raggiungibile tramite la pista ciclabile che collega il capoluogo a Carraia, in corso di realizzazione. La convenzione ha l’obiettivo di animare, rendere vivo e valorizzare il parco; l’associazione si occuperà della manutenzione dell’area mantenendo lo spazio sempre fruibile a piedi e in bicicletta e a disposizione della cittadinanza, tranne in alcuni orari in cui avrà l’utilizzo esclusivo per gli allenamenti dei propri atleti.

L’area di parcheggio rimarrà invece interdetta alle auto, salvo durante l’orario di allenamento dei ragazzi per accogliere i mezzi dell’associazione e delle famiglie.