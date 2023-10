Luca Ravenna è sold-out. A marzo il bis

È uno degli stand-up comedian italiani più seguiti ed è stato tra i primi a portare la sua ironia anche oltreconfine. Niente di strano che il ritorno a Firenze di Luca Ravenna, oggi al Tuscany Hall, sia sold out da settimane. Ma niente paura: è già stata aggiunta una nuova data. L’artista tornerà a Firenze il 27 marzo prossimo. I biglietti (da 23 a 46 euro) sono disponibili online sul sito www.bitconcerti.it, www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana (info: 055.6504112 o [email protected]). Al centro delle serate c’è "Red Sox - Uno spettacolo comico di Luca Ravenna", il nuovo esilarante show - prodotto e distribuito da Trident Music – che Ravenna ha scritto attingendo(anche)alla cultura americana e alla tradizione statunitense. "Red Sox è un work in progress, i pezzi dello spettacolo cambiano in continuazione, parto da un’idea e poi mi trovo a raccontare tutt’altro e non l’obiettivo che mi ero prefissato. Ci saranno sicuramente tanti episodi autobiografici, le differenze regionali del nostro Paese, la mia esperienza recente in America e poi dei temi che non sono più affrontati dalle giovani generazioni come il romanticismo e l’amore, affronterò anche i tre grandi tabù italiani: la droga, le raccomandazioni e la blasfemia" le parole del comico.