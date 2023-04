L’ora del sound più duro Al Viper c’è Firenze Metal

di Giovanni Ballerini

I duri ricominciano, anzi non smettono mai di suonare. Si rinnova l’appuntamento con il Firenze Metal, che sabato 15 aprile al Viper Theatre propone alla ribalta sei aggressive formazioni che amano il sound più duro e granitico.

L’apertura delle porte del club di via Pistoiese è prevista per le 19, mentre i concerti inizieranno alle 19.30. Tutti i biglietti sono acqustabili in prevendita su TicketOne e su BoxerTicket al prezzo di 20 euro. Al botteghino sono invece disponibili a 25 euro.

Ma torniamo alla nuova edizione del festival musicale più energico e devastante della Toscana che per l’occasione prende il nome di ’Bacio della morte’.

Tra le band che, fra suoni distorti e tanta voglia di scatenarsi sul palco, contribuiranno a rendere la serata a dir poco indimenticabili, ci sono i Deathless Legacy. Il gruppo, che si è formato nel 2006 a Pisa come band tributo dei Death SS, ha da tempo allestito un proprio repertorio di pezzi inediti, caratterizzati da tematiche horror e dell’occulto. A Firenze Metal e presenteranno il loro ultimo lavoro "Mater Larvarum".

Della serata anche dei veri veterani della musica metal, i genovesi Necrodeath. Anche loro alle prese con la presentazione del loro nuovo disco "Singin’ in the Pain". Dalle venature Thrash Black Metal. Dopo essere stati al fianco dei Sepultura, dei Destrage e degli Arch Enemy, arrivano sul palco del Viper Theatre con la loro aggressività i modenesi Logical Terror che presenteranno in anteprima brani del loro nuovo album "Sides Of The Unknown", che pubblicheranno a maggio 2023 per Darktunes Music.

Non mancheranno poi i Silence is Spoken. La band che si è formata a Londra nel 2000 e che ha base a Firenze, che tornerà in Italia dopo i loro lunghi tour in Europa e Sud America, per regalare al pubblico di headbangers uno spettacolo da gustare fino all’ultimo riff, fatto di note che sembrano nate nella parte più scura del metal della scena di Seattle, mischiate a sonorità heavy crossover, fra rock e psichedelia. Della partita anche i fiorentini Masarra, dediti al modern progressive metal e al djent mischiato con il sound elettronico e cinematico, blended with electronics electronics and cinematic sounds Un mix davvero esplosivo.

Chiuderanno il ricco cast della serata i fiorentini Sexual Hurricane che hanno intenzione di divertire tutti i presenti con uno show tanto esilarante quanto irresistibile, nel quale non mancheranno i ritornelli coinvolgenti, appassionanti di un hard rock decisamente demenziale.