L’omaggio al Signa Calcio

Una targa e un encomio a tutti i calciatori della prima squadra, ai tecnici e dirigenti per i 110 anni del Signa 1914. Li ha consegnati, a nome di tutta la cittadinanza, il sindaco di Signa, Giampiero Fossi. "Una società – dice il primo cittadino – che nella sua storia ha rappresentato lo sviluppo della comunità. In occasione della cena di Natale è stato uno spettacolo vedere, tutti insieme, tantissimi ragazzi, atleti e dirigenti. Oltre 500 persone si sono ritrovate a Villa Castelletti, un’occasione che ci ha visto consegnare una targa al presidente Andrea Ballerini per la lunga e proficua attività della società. Un omaggio a tutti coloro che indossano e hanno indossato i gloriosi colori gialloblù".

L’encomio è andato quindi a tutti i calciatori della prima squadra, con il capitano Angelo Coppola, l’allenatore Stefano Scardigli, i tecnici, i dirigenti e i membri del consiglio della società. È cosi proseguita, dopo l’encomio dato agli atleti dell’associazione Shaolin Quan Fu nel novembre scorso, l’iniziativa ’Atleta del mese’, voluta dall’assessore allo sport, Marcello Quaresima. "La nostra intenzione – spiega – è dare risalto, ogni mese, ai protagonisti dello sport locale. Con un intento di fondo ben chiaro: celebrare i signesi significa non solo riconoscere il loro impegno, ma anche rafforzare lo spirito di comunità e incoraggiare le nuove generazioni a partecipare e a credere nelle proprie capacità".