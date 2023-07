Lo storico Palazzo Vivarelli Colonna acquisito da Fdc Italia Nasceranno appartamenti di lusso

Siglata da parte di Fdc Italia, società connessa a Ldc hotels & residences, l’acquisizione del settecentesco Palazzo Vivarelli Colonna di via Ghibellina. L’atto è stato sottoscritto dal presidente di Ldc hotels & residences Italia Marco Casarola con il delegato di Cdp real asset, proprietaria dell’immobile. Il Palazzo, appartenuto al Comune di Firenze, nel 2014 è stato acquisito e successivamente messo in vendita da Cdp, con il supporto dell’intermediario Cushman & Wakefield. Per il gruppo, si spiega in una nota, l’acquisizione di Palazzo Vivarelli Colonna si inserisce, a Firenze, nel contesto del più ampio progetto di recupero e valorizzazione di edifici di pregio. È dell’aprile 2022, si ricorda, "la riapertura al pubblico, dopo un importante intervento di restauro, di Palazzo Portinari Salviati, in via del Corso", con "funzioni di accoglienza alberghiera (ci sono 13 suite) e di residenza (25 appartamenti in gran parte già venduti)".