Lo "Sbaracco" da Misericordia

Dopo il grande successo dell’anno scorso, quando fu organizzato in occasione della festa di settembre, torna lo "Sbaracco" della Misericordia di Campi Bisenzio. Un appuntamento che nel 2023 ci sarà tutte le prime domeniche dei mesi di aprile, maggio giugno, settembre e ottobre nell’area adiacente a Villa Il Palagio, fra via Barberinese e via del Paradiso. Le iscrizioni sono già aperte: per partecipare occorre inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 055.891111. In attesa dello "Sbaracco" si segnalano altri due eventi ‘targati’ Misericordia. In occasione dei 50 anni della sezione di San Piero a Ponti, il 18 marzo (ore 16,30) alla sede di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, è in programma la presentazione del libro "Il primo passo" di Leonardo Giani, nell’ambito del ciclo "Uno scrittore fra noi", dedicato agli autori del territorio. Domenica 19 (ore 16), sempre alla Sezione di San Piero a Ponti, invece, si sarà la seconda Sagra della frittella di riso.

B.B.