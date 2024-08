Liti e tafferugli nel locale che era già stato chiuso: Sesto Fiorentino, licenza sospesa per 15 giorni

Sesto Fiorentino (Firenze), 24 agosto 2024 – In base alle disposizioni del questore Maurizio Auriemma, da oggi è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per il Fuego, locale di Sesto Fiorentino, che era già stato chiuso lo scorso 30 gennaio.

Il provvedimento è stato emesso in seguito a recenti episodi accertati dalle forze di polizia cittadine che avrebbero evidenziato una situazione di potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il primo in ordine cronologico si sarebbe verificato lo scorso 5 maggio quando gli agenti del commissariato cittadino sono intervenuti nel locale in due diverse occasioni per la segnalazione di altrettanti liti tra alcuni frequentatori dell’attività. Liti che probabilmente sarebbero state anche frutto dell’uso smodato di alcolici.

A distanza di qualche settimana, gli stessi poliziotti sono tornati nuovamente nei pressi del locale, per la segnalazione di due persone ferite a seguito di un tafferuglio tra avventori, durante il quale, secondo quanto emerso, sarebbe volato anche qualche oggetto contundente. I due uomini, entrambi cittadini stranieri, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso, da dove sono stati successivamente dimessi con una prognosi di 20 e 5 giorni.

La sospensione è stata notificata ieri dagli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino, ed è già esecutiva da oggi.