Dopo la lite butta benzina sul balcone e le dà fuoco, un ferito in ospedale con ustioni sul corpo

Reggello (Firenze), 9 marzo 2024 – Una lite degenerata e che poteva finire in tragedia: siamo a Reggello, nel pomeriggio di venerdì. A ricostruire l’accaduto sono i carabinieri, intervenuti su richiesta del 118 a casa di un uomo che presentava ustioni sul corpo.

Secondo quanto raccontato dal ferito (che è stato poi portato in ospedale a Ponte a Niccheri in condizioni non gravi), le bruciature sarebbero state conseguenza di un’aggressione da parte di un uomo con il quale aveva avuto un litigio: quest’ultimo avrebbe buttato della benzina sul balcone della vittima per poi appiccare il fuoco. Le fiamme avrebbero così raggiunto la vittima, soccorsa dalla sorella che ha chiamato il 118.

I carabinieri hanno individuato il presunto aggressore (in possesso di una tanica di benzina) e lo hanno denunciato.