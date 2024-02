"Libro antirazzista". La presentazione

Venerdì prossimo alle 17,30 alla Biblioteca comunale nell’ambito della rassegna "Parole di Pace in un mondo di guerra", presentazione de "Il libro antirazzista. 20 lezioni per agire contro il razzismo" di Tiffanny Jewell, con illustrazioni di Aurélia Durand (Oso Melero 2023). Saranno presenti Simohamed Kaabour, Presidente del CONNGI, Associazione Black to History Month Florence, Humanitas Scandicci, Caritas Firenze. Seguirà dibattito sui diritti delle nuove generazioni italiane, moderato da Dimitri D’Andrea, docente dell’Università di Firenze. L’evento chiude la rassegna di appuntamenti del giorno della memoria.