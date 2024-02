L’equitazione come terapia . Il progetto per ragazzi disabili Il centro ippico L'Antellino di Bagno a Ripoli ha avviato un progetto di sport equestre integrato per persone con disabilità. Grazie al successo dell'iniziativa, ora anche gli alunni con bisogni speciali delle scuole locali possono provare l'emozione terapeutica di andare a cavallo.